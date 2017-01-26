Мамедъяров о сотрудничестве формата Азербайджан - Иран - Турция

Формат Азербайджан - Иран - Турция служит обеспечению мира и стабильности в регионе, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с замминистра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рагимпуром, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Визиты на высоком уровне, деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, контакты между людьми играют важную роль во всестороннем сотрудничестве Азербайджана и Ирана, сказал министр.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества двух стран, подчеркнута необходимость в развитии транспортных коридоров, в частности железной дороги Север-Юг.

Стороны также отметили, что проводимые в эти дни в Баку обсуждения по определению правового статуса Каспийского моря на уровне рабочей группы прикаспийских стран внесут важный вклад в подготовку конвенции по статусу моря.