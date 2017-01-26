 

Трамп заморозил перевод сотен миллионов долларов в Палестину

 

Президент США Дональд Трамп заморозил перевод $221 млн Палестинской автономии, который в последние часы своей работы одобрил его предшественник Барак Обама. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного палестинского источника.

По словам собеседника The Times of Israel, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что администрация Обамы в последние часы своей работы перевела властям Палестинской автономии $221 млн. Это было сделано 20 января, день инаугурации 45-го президента Дональда Трампа.

Кроме крупного перевода Палестинской автономии, аппарат выделил $6 миллионов на внешние дела, в их числе $4 миллиона на программы, связанные с изменением климата, и $1,25 миллиона на различные подразделения ООН.

Во вторник 24 января госдепартамент США заявил, что изучает решение о денежном переводе Палестинской автономии, к которому причастен бывший глава ведомства Джон Керри.

Как напоминает издание, администрация Обамы давно настаивала на оказании финансовой помощи палестинцам по линии Агентства США по международному развитию (USAID). По замыслу бывшего главы Белого дома, деньги должны были пойти на политические реформы и изменения в системе безопасности, а также помочь становлению государственности.

Источник отметил, что в 2016 году Палестинская автономия получила от США $250 млн (без учета замороженного перевода).

Эта финансовая помощь была одобрена Конгрессом, но американские законодатели выступили против перевода в $221 млн. Администрация Обамы продавила это решение, проигнорировав неофициальное правило получения согласия от Конгресса.

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