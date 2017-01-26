Минский городской суд отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, сообщает Sputnik.

Согласно информации, слушания проходили в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части судебного постановления. При этом фото- и видеосъемка в зале суда была запрещена.

«Суд признал постановление заместителя генерального прокурора Стука от 17 января об удовлетворении просьбы Генпрокуратуры Азербайджана о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджанской Республики законным, жалобу Лапшина оставить без удовлетворения», — постановил суд.

Адвокаты Лапшина от общения с прессой воздержались.

Ранее сообщалось, что интересы блогера представляют российский и израильский правозащитники.

Вместе с журналистами оглашения резолютивной части постановления в коридоре ожидали российский консул Игорь Карягин и консул Израиля Юлия Рачински-Спиваков. Дипломаты Израиля и РФ посещали Лапшина в СИЗО.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя дело блогера, говорил, что Россия намерена принять все меры для разрешения ситуации при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля.

Сообщалось также, что Лапшин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 18 января в присутствии консула посольства Израиля в Беларуси Юлии Рачински-Спиваков блогер подписал извинительное письмо, адресованное Алиеву. В письме он попросил прощения за свои действия, отметив, что они были совершены по наивности.

Отметим, Александр Лапшин был задержан в Беларуси в конце 2016 года по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за ряд нарушений, в частности, за незаконное посещение Нагорного Карабаха.