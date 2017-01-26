 

В Баку обезврежена банда вымогателей

 

Группу шантажистов и вымогателей задержали в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел АР. Об этом сообщает пресс-служба МВД АР на своем официальном сайте.

Задержанными оказались жители Баку Джейхун Гамидов, Адиль Магсудов, Джомард Гамзаев, Бахтияр Агаев и его брат Турал Агаев. Они обвиняются в вымогательстве денег путем шантажа.

Молодые люди занимались тем, что знакомились с девушками и молодыми женщинами, склоняли их к близости, а затем шантажировали. Они угрожали женщинам тем, что выставят их фотографии в соцсетях, однако тут же заявляли жертвам, что те могут избежать этой неприятности, если заплатят определенную сумму денег.

Сообщается, что таким образом подозреваемые взяли у своих жертв тысячу манатов. Однако женщины не стали ждать, пока затребованная сумма вырастет в десять раз, и обратились в полицию.

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