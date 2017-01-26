Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на 31 января визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето лучше отменить, если власти этой страны не хотят оплачивать строительство стены на границе, передает РИА Новости.

У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала НАФТА (Договор о зоне свободной торговле в Северной Америке. – прим. ред.), с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний", — написал Трамп в своем Twitter.

"Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу", — добавил президент США.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому американская сторона начнет подготовку к строительству незамедлительно. Все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы тем или иным способом.