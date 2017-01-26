В 2016 году выросло количество убийств, самоубийств и других инцидентов в Вооруженных силах Армении по сравнению с прошлыми годами; этот факт стал неожиданностью для председателя общественной организации «Журналисты во имя прав человека» Жанны Алексанян, передает Epress.

«Я всегда считала, что чем напряженнее ситуация на границе, тем внимательнее и собраннее бывают в военчастях. Однако случилось обратное», — заявила Алексанян.

По словам армянской правозащитницы, Минобороны Армении не справилось и с информированием общества в дни прошлогодней апрельской эскалации, «когда весь народ жил жизнью солдат».