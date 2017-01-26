Саммит глав Прикаспийских государств пройдет в Астане

«Считаем удовлетворительным результат прошедшего в Баку 48-го заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел Прикаспийских государств по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». Об этом АЗЕРТАдж сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, на заседании были согласованы положения и статьи по многим открытым и принципиальным вопросам.

По словам Халафа Халафова, на заседании было принято решение о проведении встреч рабочей группы и министров иностранных дел Прикаспийских стран в Ашгабаде. Относительно точной даты встречи пока ведутся консультации.

Заместитель министра иностранных дел выразил надежду на то, что на встрече министров будет достигнут удовлетворительный результат. А после этого предусмотрено провести саммит глав Прикаспийских стран в Астане.