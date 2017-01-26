В Японии выпустили куклу в виде Дональда Трампа

В Японии приурочили выпуск куклы в виде президента США Дональда Трампа к празднику девочек, который отмечается в стране в начале марта, передает "Эхо Москвы".



Появление игрушки вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые покупатели сочли появление перед таким праздником игрушки в виде Трампа неуместным из-за его комментариев в адрес женщин, которые многие посчитали оскорбительными.