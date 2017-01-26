Пока рано говорить об изменениях во внешней политике США, в том числе и в отношении Азербайджана, сказал в четверг посол США в Азербайджане Роберт Секута на церемонии вручения наград AWITA 2017, организованной клубом "Женщины Азербайджана в сфере ИКТ - FEMMES DIGITALES», передает Trend.

"Новое правительство пока только формируется, скоро вступит в должность госсекретарь. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что во внешнюю политику США будут внесены изменения, но говорить о каких-либо конкретных изменениях пока слишком рано", - сказал посол.