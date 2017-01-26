Отец солдата: «Я ненавижу блогера, распространившего весть об убийстве моего сына»

«Я ненавижу человека, распространившего информацию об убийстве моего сына. Это проармянски настроенный человек и он не гражданин Азербайджана. Я благодарен сотрудникам Министерства обороны, которые внесли ясность в это дело». Об этом телеканалу ARB заявил отец азербайджанского военнослужащего Али Акбари, о гибели которого несколько дней назад сообщил оппозиционный блогер Хабиб Мунтазир.

Вскоре Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию и распространило видеозапись, на котором живой Али Акбари лично опроверг информацию о своей гибели.

Позже блогер Хабиб Мунтазир также извинился за распространенную ложную информацию. Однако телеканал отмечает, что этого недостаточно. Ведь распространяя непроверенную информацию о гибели азербайджанских солдат, необходимо в первую очередь подумать о чувствах, которые будут испытывать их родители.