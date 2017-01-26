Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Ранее, 12 января, Порошенко внес на рассмотрение в парламент решение разрешить иностранным армиям участвовать в учениях на территории Украины в 2017 году. 19 января Верховная Рада одобрила решение президента.

Украинские военные планируют провести совместные с США военные учения Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. В частности, в рамках программы «Партнерство ради мира» с января по декабрь 2017 года Украину посетят 3 тыс. военных США и НАТО с вооружением и военной техникой.

Так, на Украину на 25 суток отправятся 2,5 тыс. военнослужащих США и стран НАТО для участия в учениях Sea Breeze-2017, которые пройдут в акватории Черного моря. В том числе, в учениях будут участвовать до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники иностранных армий.