 

Роман Григорчук: мне уменьшили зарплату в два раза

 

Украинский тренер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Роман Григорчук рассказал о работе в Азербайджане и планах на будущее, передает Ua-football.

По словам опытного тренера, то, что он в «Габале» уже два года - это много. «Но в футболе вообще все быстро, стремительно...».

«Выше третьего места "Габала" еще не поднималась. Но в силу того, что она уже два года играет в групповом этапе еврокубков, я считаю это огромным достижением. Второе место для "Габалы" будет хорошо. Но второе место - не первое. Чемпионство - это чемпионство», далее заметил наставник.

Отвечая на вопрос, касающийся уменьшения бюджета клуба, Григорчук подтвердил, что это правда. Кроме того, он отметил, что и тренерский состав, и игроки пошли на уменьшение зарплаты. Что касается лично него, то зарплату Григорчуку уменьшили примерно в два раза. 

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