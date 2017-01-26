И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах

Сайт организации «Открытая Россия» обнародовал информацию о всей недвижимости в чешском курортном городке Карловы Вары. Как уже накануне сообщал haqqin.az со ссылкой на этот ресурс, абсолютное большинство домов и квартир в этом элитном курортном городке принадлежат выходцам из России, Азербайджана, Украины и Казахстана.

Мы писали о том, что среди владельцев особняков и квартир известные азербайджанцы, в частности, глава Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, его брат депутат Джаваншир Пашазаде, депутат Милли меджлиса Адиль Алиев, а также Сахиб Мирзоев. Правда, владельцем дома в Чехии вопреки утверждению сайта «Открытая Россия» является не начальник Главного управления внутренних расследований МВД России генерал Сахиб Мирзоев, а 71-летний Сахиб Мирзоев – отец азербайджанского бизнесмена Фахреддина Мирзоева.

Весьма любопытной была реакция Адиля Алиева на обнародованную информацию. По его словам, стоимость квартиры в Карловых Варах почти такая же, как и квартиры в бакинском поселке Сулутепе. «У меня есть дом в Карловых Варах. Что же в этом необычного? Этот дом может купить каждый».

Как стало известно haqqin.az из риэлторских источников в Чехии, стоимость квартиры площадью 120 кв.м составляет 360 тысяч евро.

Остается добавить, что кроме Адиля Алиева, среди владельцев домов в Карловах Варах значатся и старшие братья А.Алиева – генерал-полковник Магеррам Алиев – бывший начальник Главного управления полиции г. Баку, а ныне завотдела по военным вопросам службы помощника президента (кстати, сайт и в этом вопросе допустил ошибку; М.Алиев не является советником президента по военным вопросам), а также другой брат – бывший полковник полиции Аллахверди Алиев.