Королевы красоты из Азербайджана Динара Мамедова и Галина Бабаева находятся в тюрьме. Причем одна из них сидит в российской тюрьме, а вторая - в азербайджанской. О трагическом пути двух королев красоты рассказывает передача «Резонанс», выходящая на телеканале ARB TV.

Динара Мамедова дважды завоевывала титул королевы красоты Азербайджана. Помимо своей красоты, девушка может похвастаться знанием шести иностранных языков. Однако вместо блестящего будущего, которое ей пророчили окружающие, она оказалась в тюрьме.

Все началось с того, что Динара Мамедова отправилась в Москву, где открыла собственную школу по изучению восточных языков. Однако из-за проблем с документами ей пришлось вернуться в Азербайджан. В то время, когда она приводила в порядок документы, ее подруга распространила слух о том, что Динара Мамедова сбежала со всеми деньгами школы. Вскоре на нее посыпались жалобы и ее обвинили в мошенничестве.

Динару Мамедову приговорили к 6 годам тюрьмы. Однако девушка не унывает и точно знает, что выйдя на свободу, снова откроет собственную школу и обязательно добьётся успеха.

Победительница конкурса красоты в Турции Галина Бабаева осуждена на 9 лет. Когда она была моделью и снималась в разных журналах, ее "кинул" собственный спонсор. Девушка решила отомстить ему и унесла из его квартиры антикварные изделия и золотые украшения.

Королева красоты также бывшая наркоманка. На наркотики ее подсадил бывший муж. Сейчас она не употребляет наркотики и с надеждой говорит только о своем подрастающем сыне. Сын Галины Багировой мечтает стать судьей и обещает не выносить суровых приговоров в отношении чужих матерей.