 

Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео

 

Королевы красоты из Азербайджана Динара Мамедова и Галина Бабаева находятся в тюрьме. Причем одна из них сидит в российской тюрьме, а вторая - в азербайджанской. О трагическом пути двух королев красоты рассказывает передача «Резонанс», выходящая на телеканале ARB TV.

Динара Мамедова дважды завоевывала титул королевы красоты Азербайджана. Помимо своей красоты, девушка может похвастаться знанием шести иностранных языков. Однако вместо блестящего будущего, которое ей пророчили окружающие, она оказалась в тюрьме.

Все началось с того, что Динара Мамедова отправилась в Москву, где открыла собственную школу по изучению восточных языков. Однако из-за проблем с документами ей пришлось вернуться в Азербайджан. В то время, когда она приводила в порядок документы, ее подруга распространила слух о том, что Динара Мамедова сбежала со всеми деньгами школы. Вскоре на нее посыпались жалобы и ее обвинили в мошенничестве.

Динару Мамедову приговорили к 6 годам тюрьмы. Однако девушка не унывает и точно знает, что выйдя на свободу, снова откроет собственную школу и обязательно добьётся успеха.

Победительница конкурса красоты в Турции Галина Бабаева осуждена на 9 лет. Когда она была моделью и снималась в разных журналах, ее "кинул" собственный спонсор. Девушка решила отомстить ему и унесла из его квартиры антикварные изделия и золотые украшения.

Королева красоты также бывшая наркоманка. На наркотики ее подсадил бывший муж. Сейчас она не употребляет наркотики и с надеждой говорит только о своем подрастающем сыне. Сын Галины Багировой мечтает стать судьей и обещает не выносить суровых приговоров в отношении чужих матерей.

5233 просмотров


Старости
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 4° / 0°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

США поссорились с Мексикой наш комментарий
В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира
Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян
Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист срочно!!!
Бордюжа стал «почетным работником» МИД России
Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану
Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам
Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео
И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах
Пожилую жительницу Ширвана сбил автомобиль
Роман Григорчук: мне уменьшили зарплату в два раза
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях в Украине
Отец солдата: «Я ненавижу блогера, распространившего весть об убийстве моего сына»
Азербайджанцы меньше армян и турок уповают на Евросуд
Политика США в отношении Азербайджана пока не изменилась Заявление американского дипломата
Вашингтон ставит на курдов… и не проигрывает по итогам переговоров в Астане
В Акстафе под мостом обнаружили боеприпасы
В Японии выпустили куклу в виде Дональда Трампа
Саммит глав Прикаспийских государств пройдет в Астане
Количество убийств в армянской армии резко выросло Армянские источники
Трамп предложил отменить визит главы Мексики из-за споров о постройке стены
В Баку обезврежена банда вымогателей
Ильхам Алиев назначил торговых представителей в азербайджанские посольства
Советника писателя Анара кинули на 70 тысяч
Азербайджан объявил в международный розыск Мубариза Будаглы