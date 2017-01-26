Турция продолжит предпринимать дипломатические усилия для выдачи восьми военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча 15 июля 2016 года и бежавших в Грецию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, передает ТАСС.

МИД отметил, что "Греция избегает выполнения минимальных обязательств по борьбе с терроризмом и преступностью" и, "как считается, приняла это решение, исходя из политических мотивов". "Мы продолжим прилагать усилия и использовать все законодательные возможности для выдачи преступников и передачи их суду", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Турция может "провести всеобъемлющую оценку того, как данное решение повлияет на сотрудничество между двумя странами в сфере антитеррора и в других общих двусторонних или региональных вопросах".