 

Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам

 

Турция продолжит предпринимать дипломатические усилия для выдачи восьми военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча 15 июля 2016 года и бежавших в Грецию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, передает ТАСС.

МИД отметил, что "Греция избегает выполнения минимальных обязательств по борьбе с терроризмом и преступностью" и, "как считается, приняла это решение, исходя из политических мотивов". "Мы продолжим прилагать усилия и использовать все законодательные возможности для выдачи преступников и передачи их суду", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Турция может "провести всеобъемлющую оценку того, как данное решение повлияет на сотрудничество между двумя странами в сфере антитеррора и в других общих двусторонних или региональных вопросах".

674 просмотров


Старости
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 4° / 0°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

США поссорились с Мексикой наш комментарий
В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира
Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян
Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист срочно!!!
Бордюжа стал «почетным работником» МИД России
Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану
Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам
Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео
И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах
Пожилую жительницу Ширвана сбил автомобиль
Роман Григорчук: мне уменьшили зарплату в два раза
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях в Украине
Отец солдата: «Я ненавижу блогера, распространившего весть об убийстве моего сына»
Азербайджанцы меньше армян и турок уповают на Евросуд
Политика США в отношении Азербайджана пока не изменилась Заявление американского дипломата
Вашингтон ставит на курдов… и не проигрывает по итогам переговоров в Астане
В Акстафе под мостом обнаружили боеприпасы
В Японии выпустили куклу в виде Дональда Трампа
Саммит глав Прикаспийских государств пройдет в Астане
Количество убийств в армянской армии резко выросло Армянские источники
Трамп предложил отменить визит главы Мексики из-за споров о постройке стены
В Баку обезврежена банда вымогателей
Ильхам Алиев назначил торговых представителей в азербайджанские посольства
Советника писателя Анара кинули на 70 тысяч
Азербайджан объявил в международный розыск Мубариза Будаглы