Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану

Международная организация Transparency International опубликовала годовой отчет «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions İndex 2016). О показателях Азербайджана в данном отчете и мерах, принимаемых правительством в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, haqqin.az рассказал секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров.

- В целом, Азербайджан каждый год улучшает свою позицию в этом отчете. Согласно годовому отчету «Индекс восприятия коррупции» международной организации Transparency International, Азербайджан улучшил свои позиции и в этом году. Однако некоторые СМИ преднамеренно искажают данные отчета и представляют информацию в ложном свете, якобы Азербайджан ухудшил свои показатели. Нужно учесть, что результаты страны считаются по баллам и сопоставляются с результатами прошлого года. Потому что ежегодно в этот отчет включаются новые страны. К примеру, в этом году в Индекс включены еще восемь стран. Представительство Transparency International в Азербайджане в своем пресс-релизе также подтверждает улучшение показателей Азербайджана и в качестве причин этого улучшения называет сильную политическую волю, проводимые широкомасштабные реформы и успешную деятельность центров «ASAN Xidmət».

Вместе с тем, положительная динамика Азербайджана в «Индексе восприятия коррупции» не отражает всех реформ в сфере борьбы с коррупцией, проводимых в стране. Потому что результаты этого отчета не прозрачны и не достоверны.

- Насколько достоверно отражает этот отчет борьбу с коррупцией в той или иной стране? Какие недостатки есть при подготовке этого Индекса?

- Во-первых, при подготовке индекса по всем странам используются не одни и те же источники. В Азербайджане использованы семь, в Армении и Грузии – 6, в России – 9, в Черногории всего 4 источника.

Например, одним из источников при подготовке этого индекса стал «Индекс превосходства права – мировой проект справедливости», который дал Грузии 61 балл из 100, что значительно повлияло на общие результаты Грузии. Однако эта организация вообще не оценивала Азербайджан. И наоборот, некоторые организации оценивали Азербайджан, однако не оценивали другие страны. В таком случае, как можно сравнивать общие результаты стран? Или насколько объективным может быть это сравнение?

Во-вторых, обычно по Азербайджану учитываются отчеты шести международных организаций и по результатам 2016 года Азербайджан по результатам отчетов этих организаций улучшил результаты. Однако Transparency International в этом году включила в результаты по Азербайджану и отчет седьмого источника – организации Varieties of Democracy. Эта организация дала Азербайджану всего 9 баллов из 100 возможных. Из-за включения этого отчета общее развитие Азербайджана в Индексе было улучшено всего на 1 балл. Хотя, если бы этот источник не был включен, наши результаты улучшились бы на четыре балла, что подняло бы позицию Азербайджана в Индексе на 8-10 пунктов.

Интересный момент заключается в том, что эта организация не оценивала ни одну европейскую страну, которая вошла в топ-20 Индекса. Мы не знаем причин этого, но могу лишь отметить, что Varieties of Democracy находится в университете Гетеборга и финансируется Еврокомиссией и МИД Швеции и Дании.

Также я должен отметить, что после резкой критики «Индекса восприятия коррупции», методология Индекса была изменена в 2012 году. Вместе с тем, отношение к Индексу не изменилось, целый ряд стран и международных организаций не считают результаты этого отчета достоверными. Transparency International принимает замечания по поводу составления этого Индекса.

Другой отчет организации Transparency International «Барометр глобальной коррупции» считается более объективным, потому что составляется напрямую по результатам опросов, отражающих мнение граждан.

По итогам 2016 года отчет «Барометр глобальной коррупции» указывает, что в Азербайджане серьезно усилена борьба с коррупцией и уровень коррупции снизился.

В то же время, согласно проведенному в 2013 году опросу, 73% наших граждан считали, что уровень коррупции не увеличился, а 68% граждан верили в эффективность мер по борьбе с коррупцией, предпринимаемых государством. Результат Азербайджана по эффективности мер по борьбе с коррупцией, предпринимаемых государством – 22%. С этой точки зрения результаты Азербайджана в годовом отчете «Индекс восприятия коррупции» за 2016 год не соответствуют действительности.