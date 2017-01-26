 

Бордюжа стал «почетным работником» МИД России

Автор: Отдел информации 

Бывшему генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Николаю Бордюже, ушедшему с должности 1 января 2017 года, присвоено звание почетного работника МИД РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"26 января в Москве Лавров вручил Бордюже, более 13 лет занимавшему пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, ведомственный нагрудный знак "Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации" за большой личный вклад в развитие партнерских отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Как напоминает haqqin.az, Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. Незадолго до лишения поста главы ОДКБ он отметился заявлением, в котором упомянул «Нагорно-карабахскую республику» без кавычек, чем вызвал эйфорию в Армении, где посчитали, что ОДКБ признала «НКР».

712 просмотров


Старости
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 4° / 0°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

США поссорились с Мексикой наш комментарий
В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира
Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян
Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист срочно!!!
Бордюжа стал «почетным работником» МИД России
Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану
Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам
Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео
И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах
Пожилую жительницу Ширвана сбил автомобиль
Роман Григорчук: мне уменьшили зарплату в два раза
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях в Украине
Отец солдата: «Я ненавижу блогера, распространившего весть об убийстве моего сына»
Азербайджанцы меньше армян и турок уповают на Евросуд
Политика США в отношении Азербайджана пока не изменилась Заявление американского дипломата
Вашингтон ставит на курдов… и не проигрывает по итогам переговоров в Астане
В Акстафе под мостом обнаружили боеприпасы
В Японии выпустили куклу в виде Дональда Трампа
Саммит глав Прикаспийских государств пройдет в Астане
Количество убийств в армянской армии резко выросло Армянские источники
Трамп предложил отменить визит главы Мексики из-за споров о постройке стены
В Баку обезврежена банда вымогателей
Ильхам Алиев назначил торговых представителей в азербайджанские посольства
Советника писателя Анара кинули на 70 тысяч
Азербайджан объявил в международный розыск Мубариза Будаглы