Бордюжа стал «почетным работником» МИД России

Бывшему генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Николаю Бордюже, ушедшему с должности 1 января 2017 года, присвоено звание почетного работника МИД РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"26 января в Москве Лавров вручил Бордюже, более 13 лет занимавшему пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, ведомственный нагрудный знак "Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации" за большой личный вклад в развитие партнерских отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Как напоминает haqqin.az, Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. Незадолго до лишения поста главы ОДКБ он отметился заявлением, в котором упомянул «Нагорно-карабахскую республику» без кавычек, чем вызвал эйфорию в Армении, где посчитали, что ОДКБ признала «НКР».