 

Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян

Автор: Ваан Мартиросян, отдел Армении 

Тема скандального блогера Лапшина почему-то породила в Армении невиданный ажиотаж. Его имя не сходит со страниц армянских СМИ, в его поддержку партия «Дашнакцутюн» даже устроила пикет напротив здания посольства Белоруссии в Ереване, а один из ее активистов поместил в фейсбуке «благодарственное письмо», якобы полученное им от самого Лапшина.

Разные просаргяновские деятели рьяно агитируют общественность за бойкот Белоруссии, вплоть до отзыва оттуда армянского посла. Кстати, сам посол РА не издал по поводу Лапшина буквально ни звука. Звучат и призывы отказаться от любых поездок в Беларусь, а некоторые и вовсе предлагают арестовать (?!) посла Белоруссии в Армении.

Неизвестно, сколько бы продолжалась вся эта истерия вокруг Лапшина, если бы конец им не положил сам блогер, направивший официальным органам Баку письмо с извинениями и просьбой о снисхождении. И сразу после этого послания в Армении началась обратная реакция: те, кто еще вчера отважно защищал Лапшина, называя его чуть ли не великим другом армянского народа, сегодня уже вовсю его бичуют, обвиняя во всех смертных грехах, особенно в излюбленном у армянских националистов - предательстве(?!). А у кого фантазия вообще хлещет через край, даже заявили, что «операция Лапшин» была некой заранее спланированной пиар-акцией Азербайджана. Правда, кого или что пропиарил таким образом Азербайджан, господа андерсены затруднились объяснить. 

Но наиболее забавно во всей этой истории повела себя член делегации Армении в ПАСЕ Наира Зограбян.

Наира Зограбян

Видимо, технический прогресс в виде многочисленных гаджетов, позволяющих в момент быть в курсе всего происходящего в мире, обошел стороной крикливую мадам. Госпожа Зограбян спустя более чем сутки после извинений Лапшина в своем выступлении в ПАСЕ, в буквальном смысле захлебываясь от злости, требовала от Совета Европы немедленно осудить «неправомерное преследование» со стороны Азербайджана великого друга армянского народа - блогера Лапшина, а также предотвратить его экстрадицию в Азербайджан.

Уместно по этому случаю припомнить, что Зограбян долгие годы была главной политической музой армянского олигарха, а временами оппозиционера Гагика Царукяна, которого чуть не в глаза все называли «Тупым Гагиком». Видимо, в случае с Зограбян сработал принцип известной пословицы: «С кем поведёшься, от того и наберёшься».

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