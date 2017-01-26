 

В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира

 

Песню "Дай мне руку", в которой звучат слова приветствия на 43-х языках мира, записала алматинская группа "Аквафон", передает Informburo.

"Эта песня уже звучала на радиостанциях Москвы и Чикаго. Ее высоко оценил один из ведущих композиторов Голливуда Карло Силиотто, который написал музыку к фильму "Кочевник", а также радиожурналист Татьяна Визбор", – рассказал автор слов и музыки Олег Белялов.

"Изначально клип снимался для фильма "Окрыленные ветром". Мы решили ускориться и сделать клип к началу Универсиады, потому что это уникальный шанс поздороваться со всеми участниками», – рассказали участники группы "Аквафон".

Отметим, что в песне звучит приветствие и на азербайджанском языке.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В программе зимней Универсиады 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

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