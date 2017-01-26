Дональд Трамп стартовал бурно и размашисто. Еще не прошло и недели, как он взял бразды правления, а первый открытый международный скандал в свой актив уже записал. Как он неоднократно обещал во время предвыборной кампании, Соединенные Штаты будут строить стену на границе с Мексикой.

Соответствующее распоряжение президент отдал в среду, как раз во время пребывания в Вашингтоне правительственной делегации Мексики. Министры иностранных дел и экономики прибыли для согласования повестки перед встречей президентов двух стран. Мексиканцы надеялись, что все вопросы взаимных отношений будут вынесены на саммит лидеров. Но Трамп подписал бумагу, а в твиттере на весь мир заявил, что за стену будет платить мексиканская сторона, а если она отказывается, то он не видит смысла во встрече глав государств.

После этого президенту Ньето ничего не оставалось, как отказаться от поездки в Вашингтон. Это скандал. Трамп неоднократно пинал Мексику в своих предвыборных речах, рассказывая, что та поставляет в США преступников и насильников, и что он будет наказывать высокими пошлинами американский бизнес, который переводит свое производство в Мексику в погоне за дешевой рабочей силой. Но мексиканцы как могли, избегали конфликта, учитывая огромное значение взаимных отношений. В августе минувшего года Трампу даже организовали поездку в Мексику и встречу с президентом Энрике Пеньей Ньето для того, чтобы как-то погасить недовольство избирателей – американских выходцев из Мексики.

Мексиканского президента его оппоненты тогда сильно критиковали за отсутствие элементарной гордости, его рейтинги сильно упали. Но гордость гордостью, а сотрудничество между соседями вещь важная. Буквально один из первых телефонных контактов Трампа после инаугурации был именно с мексиканским президентом. Тогда и условились о личной встрече 31 января. Но твиттерная дипломатия Трампа внесла свои коррективы.

У мексиканцев все в порядке с национальной гордостью и готовностью защищать национальные интересы. Ньето – такой же сторонник позиции «Мексика превыше всего!», как Трамп, выступающий под лозунгами «Америка превыше всего!». Мексиканские представители уже высказались по поводу обещанного Трампом пересмотра договора НАФТА – Североамериканского соглашения о свободной торговле, в котором участвуют США, Канада и Мексика: если новые отношения перестанут носить взаимовыгодный партнерский характер, Мексика откажется от договора. Та же ситуация и со стеной: южные соседи США не видят причин, по которым необходимо резко ограничивать передвижение между странами.

При том, что проблемы борьбы с нелегальной миграцией, наркотрафиком и прочие вопросы взаимного интереса нужно и важно решать. Трамп недаром педалирует вопрос о том, кто будет платить за стену. В его предвыборных обещаниях звучала цифра в четыре миллиарда, но сейчас уже он сам готов говорить о сумме от десяти до 12 миллиардов, а сторонние оценки доходят и до 25 миллиардов долларов. Предстоит построить около 1600 км стены с полагающейся инфраструктурой, кроме того, расходы на обслуживание сооружения обойдутся больше, чем в два миллиарда в год.

США, конечно, богатая страна, но лишних денег там нет. У Мексики их нет тем более. Мексиканский фактор в американской политике и экономике игнорировать опасно. В США около 12 миллионов граждан – выходцев из Мексики, около 7 миллионов нелегалов из этой страны. Подавляющая часть мексиканского экспорта, почти 80%, идет в Штаты, при этом значительную, около 40%, долю в мексиканской продукции занимают американские составляющие.

Резкие движения здесь будут болезненны для обеих сторон. Трамп теперь просто обязан изыскать финансирование на дорогостоящий проект с тем, чтобы потом принудить мексиканцев заплатить. Даже если ему удастся раздобыть средства, легко не будет. Так, в Техасе граница проходит по частным землям, и собственники будут требовать немалую компенсацию, а то и отказываться от постройки стены в своих владениях. Это Соединенные Штаты! А мексиканцы запальчивы и злопамятны.