В Дагестане приняли закон об объектах культурного наследия

Законопроект «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» принят на сессии Народного собрания шестого созыва во втором окончательном чтении, сообщает «Кавполит».

Проект закона предусматривает положение о государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия.

Законопроектом корректируется порядок изменения категорий историко-культурного значения объектов культурного наследия, исключение объектов регионального и местного значения из единого государственного реестра, установление зон охраны объектов и его границ, проведение работ по его сохранению, организация историко-культурного заповедника.

По поручению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Агентством по охране культурного наследия совместно с депутатами республики были проведены общественные слушания по обсуждению проекта закона в Дербенте, в селе Ахты Ахтынского района и селе Кумух Лакского района.