В день начала летных испытаний нового истребителя МиГ-35 в сети появилось видео его полета, сообщает РИА Новости.

В связи с началом испытаний президенту РФ Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь представил по видеоконференции доклад о самолете. Также Путину показали запись полета нового истребителя.

Путин назвал МиГ-35 «уникальной машиной», отметив его улучшенные характеристики. Кроме того, президент РФ указал на «хороший экспортный потенциал» машины. В то же время, по словам Слюсаря, серийное производство новых самолетов МиГ начнется с 2019 года.

На видео истребитель выполняет различные пируэты во время полета, после чего приземляется на аэродром.

МиГ-35 — истребитель четвертого поколения. По словам главы ОАК, самолет имеет увеличенную на 50% дальность полета. Кроме того, количество точек подвески увеличено с шести до восьми, что «позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие».