 

В России провели испытания нового истребителя МиГ-35 Видео

 

В день начала летных испытаний нового истребителя МиГ-35 в сети появилось видео его полета, сообщает РИА Новости.

В связи с началом испытаний президенту РФ Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь представил по видеоконференции доклад о самолете. Также Путину показали запись полета нового истребителя.

Путин назвал МиГ-35 «уникальной машиной», отметив его улучшенные характеристики. Кроме того, президент РФ указал на «хороший экспортный потенциал» машины. В то же время, по словам Слюсаря, серийное производство новых самолетов МиГ начнется с 2019 года.

На видео истребитель выполняет различные пируэты во время полета, после чего приземляется на аэродром.

МиГ-35 — истребитель четвертого поколения. По словам главы ОАК, самолет имеет увеличенную на 50% дальность полета. Кроме того, количество точек подвески увеличено с шести до восьми, что «позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие». 

1957 просмотров


Старости
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Наша погода
Сегодня 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 2° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

ОДКБ подтвердила: Армения будет генсеком До 2020 года
Российских военных в Армении решили обследовать За дело взялись психологи
Армен Джигарханян проиграл в суде своей бывшей жене
Дипломаты продолжают покидать Госдеп США
В России провели испытания нового истребителя МиГ-35 Видео
В Дагестане приняли закон об объектах культурного наследия
Трамп обвалил мексиканский песо
США поссорились с Мексикой наш комментарий
В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира
Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян
Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист срочно!!!
Бордюжа стал «почетным работником» МИД России
Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану
Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам
Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео
И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах
Пожилую жительницу Ширвана сбил автомобиль
Роман Григорчук: мне уменьшили зарплату в два раза
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях в Украине
Отец солдата: «Я ненавижу блогера, распространившего весть об убийстве моего сына»
Азербайджанцы меньше армян и турок уповают на Евросуд
Политика США в отношении Азербайджана пока не изменилась Заявление американского дипломата
Вашингтон ставит на курдов… и не проигрывает по итогам переговоров в Астане
В Акстафе под мостом обнаружили боеприпасы
В Японии выпустили куклу в виде Дональда Трампа