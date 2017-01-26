 

Дипломаты продолжают покидать Госдеп США

 

Не менее двух высокопоставленных дипломатов ушли со своих постов в Государственном департаменте США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

С дипломатической службы уже ушли помощники госсекретаря по дипбезопасности Грегори Старр и по консульским делам Мишель Бонд. Также, по информации Reuters, замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Том Кантримен должен сдать полномочия до 27 января.

Госдепартамент назвал отставки дипломатов «обычной практикой», в соответствии с которой предыдущая администрация по договоренности с новой требует «от всех назначенных по политическим мотивам должностных лиц заявления об уходе». «Все, чья отставка будет принята, продолжат дипломатическую работу на других должностях или же уйдут на пенсию на основании выслуги лет»,- подчеркнул представитель Госдепа Марк Тонер.

Ранее, как уже сообщал haqqin.az, Госдепартамент покинула помощник госсекретаря по делам Европы и Азии Виктория Нуланд. К ней присоединился замглавы ведомства по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди. Причиной отставок, как предполагается, стало предложение Дональда Трампа утвердить на посту главы ведомства бывшего президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

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