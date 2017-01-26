 

Армен Джигарханян проиграл в суде своей бывшей жене

 

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы сообщила, что Армену Джигарханяну отказано в исковых требованиях к бывшей супруге Татьяне Власовой. Артист пытался взыскать с нее часть денег за продажу дома в США, которым они владели в период совместной жизни, сообщает «Блокнот».

В конце 90-х Джигарханян и Власова приобрели в Далласе недвижимость за 133 тысячи долларов. Для этого им пришлось продать дачу, кооперативный гараж и еще доложить из личных сбережений.

В 2015 году Власова продала дом – как она утверждает, по настоянию мужа. Теперь Джигарханян хочет получить 66 тысяч долларов и еще 10,5 тысячи «за пользование денежными средствами».

Адвокаты актера заявляют, что фактически супружеские отношения между актером и Татьяной Власовой закончились в 2010 году, хотя официально брак был расторгнут в 2015-м. Считать экс-супругов разведенными юристы Джигарханяна предлагают с 2010-го.

Судьба трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве пока не решена, но Власова просит оставить эту недвижимость ей – там она провела десятки лет жизни. Если же делить квартиру, то без продажи не обойтись. Татьяна Власова апеллирует к тому, что она осталась одна с крошечной пенсией, и надеяться ей не на кого.

Армен Джигарханян был женат на Татьяне Власовой почти 50 лет, но с конца 90-х пара жила раздельно: она – в США, он – в Москве. В 2016 году актер женился на 36-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

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