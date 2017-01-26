 

Российских военных в Армении решили обследовать За дело взялись психологи

 

Психологи российской военной базы в Армении в течение трех месяцев провели социально-психологический анализ вновь прибывшего молодого пополнения, сообщает ереванское издание "Панорама".

Изучение новобранцев осуществлялось на современных аппаратно-программных комплексах «АРМ-ВП» с применением более 90 тестовых заданий по методике «Корсет», а также в ходе бесед и наблюдений, анализа характеристик и документов военнослужащих.

Офицеры-специалисты выявили адаптационные процессы военнослужащих, составили социальный портрет, оценивающий важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики личности. Всего изучено более 1,5 тыс. новобранцев.

Судя по всему, эту практику ввели после того, как российский военнослужащий с базы в Гюмри Пермяков отправился в самоволку и жестоко убил армянскую семью.

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