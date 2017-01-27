Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одобрил проект решения «О Генеральном секретаре ОДКБ» и направил документы государствам – членам ОДКБ для их одобрения, сообщает Русарминфо.

«В проекте Решения ОДКБ «О Генеральном секретаре Организации» была согласована страна, кандидат от которой станет следующим генсеком ОДКБ. Это Армения. Также решено, что новый генсек ОДКБ будет избран сроком на три года», заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, проект Решения будет рассматриваться президентами стран-членов ОДКБ на следующем саммите Организации в апреле 2017 года и если они подтвердят проект, то будет назначен новый генсек ОДКБ.

«Вопрос о том, кто является кандидатом на пост генсека ОДКБ от Армении должен быть адресован армянской стороне. Секретариат ОДКБ не обязан давать какую-либо информацию о кандидате на пост генсека», – отметил Владимир Зайнетдинов.

Новый генсек ОДКБ должен был быть избран на саммите в Ереване в октябре 2016 года, однако вопрос был отложен до декабря из-за отсутствия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Но на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Санкт-Петербурге 26 декабря решение также не было принято, на этот раз из-за отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко. Теперь обсуждение вопроса перенесено на саммит ОДКБ в апреле 2017 года.