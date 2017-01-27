Дербент получил сертификат безопасности ООН

Дагестанские города Каспийск, Буйнакск и Дербент получили международные сертификаты безопасности ООН, передает агентство "Регионы Online".

Сертификат является подтверждением высокого уровня защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивости работы предприятий и инфраструктуры городов.

Критерием оценки безопасности служит устойчивость критически важных объектов, медицинских и образовательных учреждений.

Программа «Повышение устойчивости городов к бедствиям: мой город готовится» в России была запущена по инициативе ООН в 2010 году.

По всему миру в программе участвует 199 стран и более 3 тысяч городов. Ее целью является принятие мер для снижения числа жертв в случае катастроф.