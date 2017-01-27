Шокирующая информация к размышлению. Ровно неделю назад, 19 января, второй секретарь посольства Иранской Республики Иран в Азербайджане Мехти Арифзаде посетил штаб-квартиру радикально оппозиционного в отношении азербайджанской власти движения РЕАЛ, где провел встречу с руководством организации: исполнительным секретарем Натиком Джафарли, членами правления Азером Гасымлы и Эркином Гадирли.

Лидер РЕАЛ Ильгар Мамедов – один из жестких критиков правительства Азербайджана, вот уже четыре года отбывает тюремный срок.

Что же здесь удивительного? – зададутся вопросом оппоненты и «реаловцы». Ведь это обычная практика для дипломатов – проводить встречи с представителями гражданского сообщества и СМИ, формируя представление о реальной ситуации в стране пребывания. Все правильно! Однако, повторимся, в офис проамериканской организации, финансируемой со дня основания западными донорами, явился представитель Ирана. Как правило, в прошлом иранские дипломаты, скажем, в отличие от тех же турецких дипломатов в доэрдогановскую эпоху, демонстративно игнорировали прозападную оппозицию в Азербайджане. До сих пор дипломаты Ирана в нашей стране не проводили встреч, и тем более не посещали штаб-квартиры оппозиционных партий. Уж слишком свежи в памяти иранских политиков шапкозакидательские и ура-патриотические заявления наследников дела Эльчибея, призывавших уничтожить Иран, как государственное образование.

И вдруг на тебе! Иранские дипломаты прямиком направились в штаб-квартиру партии, лидер которой ежегодно участвовал на сборах на военной базе США в Галифаксе.

С другой стороны, трудно понять и логику лидеров проамериканского движения РЕАЛ, особенно в свете открытой, недвусмысленной и более чем однозначной позиции нового президента США в отношении Ирана.

Конечно, РЕАЛ так и не смог состояться как самодостаточное массовое политическое образование. Кучка разночинцев-отщепенцев из нацдековского лагеря и тройка интеллектуалов-блогеров вошли в руководящий состав движения. А кроме руководящего звена в организации больше никого и нету. Сами принимают решения, сами их и исполняют. Ни социальной базы, ни электората, ни сторонников. Кружок в офисе и виртуальный мир. Движение или партия, - по большому счету, активисты до сих не определились с форматом своей организации, - но все же РЕАЛ оставляет впечатление типичного офисного планктона прозападного НПО.

Вот почему эта встреча вызывает вдвойне повышенный интерес. С какой стати Иран стал проявлять столь большой интерес к внутренней политике Азербайджана, и тем более к деятельности проамериканских НПО? Другой, еще более каверзный вопрос, но обращенный к офисному планктону – почему вдруг у РЕАЛа проснулся интерес к религиозному государству, объявившего шайтаном США и джином Израиль? Неужели нашим западникам, которые якобы из чувства альтруизма и приверженности к либеральным ценностям, так малознакома политическая и идеологическая сущность этого государства? Что за политакробатика? Неужто смена ориентиров: получается прыжок из Галифакса в Мешхед?

Руководство РЕАЛ, во всяком случае, та его часть, которая все еще находится на свободе, поведало общественности о повестке встречи с иранцами: дескать обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, экономическое партнерство Ирана с Азербайджаном… Оказывается, на двухчасовой встрече реаловцы успели обсудить с очень важным иранцем и перспективы сотрудничества между нашими государствами в области культуры! Скажите, пожалуйста, и мы вам поверим!

Что же говорят компетентные источники о встрече реаловцев с представителями Ирана? По информации источников, в компетентности которых мы не сомневаемся, на встрече действительно обсуждалось политическое сотрудничество. Но не между Ираном и Азербайджаном. Благо РЕАЛ все еще самое слабое звено в оппозиции. Они не уполномочены обсуждать сотрудничество между странами, да и вряд ли иранцам нужны прения о сотрудничестве между странами со структурой, находящейся в глубоком подполье.

Так вот, по информации, на встрече обсуждалось сотрудничество между проамериканским движением РЕАЛ и посольством Ирана. На встрече достигнута и конкретная договоренность – РЕАЛ взяло на себя посредническое обязательство в переговорах посольства Ирана с нацдековской оппозицией, а в свою очередь, посольство пообещало РЕАЛу стать мостиком в общении с влиятельными кругами иранского истеблишмента, в частности с политическими и религиозными организациями. РЕАЛ сделал первый шаг к Ирану, и пообещал внести коррективы в программные документы организации касательно вопроса ислама в Азербайджане, а также выразил готовность открыть свои двери проиранским религиозным активистам.

Теперь самое шокирующее. РЕАЛ принял от Ирана первую финансовую помощь!

Вот это новый поворот в истории развития не только нацдековской оппозиции, о чем мы писали накануне, а уже и оппозиции либерального толка. Похоже, и РЕАЛ склоняется к концепции Али Керимли о важности и безальтернативности кооптации исламских, либеральных и нацдековских сил, как мощного и эффективного средства и фронта борьбы с властью.

Парадоксально, но в РЕАЛе не задумались над тем – а как же в США и Совете Европы воспримут информацию о финансировании организации Ильгара Мамедова со стороны Ирана? Что подумает господин Ягланд, так часто актуализирующий проблему узника И.Мамедова? Как посмотрят на это в Госдепе?

Получается, РЕАЛ самым бесстыдным образом принимает на себя роль «двойного агента»? А как же принципы, ребята? А куда подевались идеалы? Неужели ради власти вы готовы принимать финансирование у своих заядлых идейных противников? Интересно, знают ли в РЕАЛе – какую организацию на самом деле представляет Мехти Арифзаде? Так легко параллельно работать и сотрудничать с разведками нескольких стран? Аллах с РЕАЛом, но у нас есть вопросы и к посольству Ирана в Баку.

Почему Иран начал вмешиваться во внутренние дела Азербайджана? Насколько допустимы для дружественного Ирана регулярные встречи с враждебными к властям Азербайджана силами? Почему Иран поддерживает устремление этих сил на борьбу с властью? Почему помогает им деньгами? Разве посольство Ирана в Азербайджане не знакомо с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, которую представители посольства нарушили самым откровенным и грубым образом? Как повело бы себя правительство Ирана и религиозное руководство страны, если бы такое произошло в Иране? Может ли представитель посольства в Тегеране проводить встречи и финансировать силы, враждебные господину Хаменеи и Роухани?

Все эти болезненные как для Азербайджана, так и Ирана вопросы я озвучил в беседе с главой пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мухамедрзой Наджафи. Он выслушал и пообещал в самые ближайшие дни предоставить официальный ответ на вышеуказанные вопросы.

У нас есть вопросы и к руководству спецслужб Азербайджана и правоохранительным органам. До каких пор Вы будете закрывать глаза и проявлять весьма толерантное отношение к оппозиционным активистам, вступающим в сотрудничество с иностранными разведслужбами? Разве не ясно, что эти финансовые вливания затем идут на активную борьбу с властью и подрыв политической и социальной стабильности в Азербайджане? Почему разведслужбы других стран так вольготно чувствуют себя в нашей стране? Могут ли наши спецслужбы так вести себя и ведут ли на территории стран, которых мы называем дружественными?

Мы жаждем получить ответы и на эти вопросы. И на многие другие вопросы, поскольку нам продолжает поступать настораживающая информация об активизации контактов иранских дипломатов и спецслужб с представителями азербайджанской оппозиции. Haqqin.az продолжает собирать и анализировать информацию о финансировании иранскими дипломатами враждебной части оппозиции, и в ближайшее время представит вниманию читателей новые разоблачительные факты.

Однако пока мы в ожидании ответов на свои вопросы со стороны иранских дипломатов и азербайджанских спецслужб…