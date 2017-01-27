В ООН решили не комментировать планы Трампа

ООН хочет сохранить крепкие отношения с Соединенными Штатами и не собирается комментировать готовящиеся указы администрации президента страны Дональда Трампа до тех пор, пока они не будут подписаны. Об этом корреспонденту ТАСС заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя сообщения о планах американских властей сократить финансирование ООН и других международных организаций на 40%.

"Безусловно, мы хотим, чтобы отношения между США и ООН продолжали оставаться крепкими, и мы продолжим работать над этим. Что касается указов, то мы не комментируем те, которые еще не подписаны, потому что их содержание до тех пор остается предметом для спекуляций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее газета New York Times, администрация США подготовила проект указа о сокращении "по крайней мере на 40%" ассигнований в бюджет ООН и ее агентств, а также других международных организаций. Речь, в частности, идет о структурах, которые принимают в свой состав Палестинскую национальную администрацию или Организацию освобождения Палестины, а также об организациях, которые уклоняются от санкций, введенных в отношении Ирана и КНДР.

В проекте указа также содержится призыв к полному прекращению финансирования организаций, "находящихся под контролем или сильным влиянием любого государства - спонсора терроризма" или обвиняемых в преследовании отдельных групп населения или ином систематическом нарушении прав человека, уточняет издание со ссылкой на текст документа.

На сегодняшний день США покрывают около 22% расходов всемирной организации, регулярный бюджет которой составляет $5,4 млрд. С учетом взносов на проведение миротворческих операций взносы Вашингтона составляют около $3 млрд в год. Еще около $5 млрд американская сторона, по данным телеканала Fox News, перечисляет дочерним структурам всемирной организации.