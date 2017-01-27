 

ЦРУ о столкновении атомных подводных лодок Пометка "секретно"

 

Как уже сообщал haqqin.az, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало миллионы страниц рассекреченных документов. В одном из них речь идет о произошедшем более 40 лет назад столкновении двух атомных подводных лодок у западного побережья Шотландии.

Инцидент, чуть было не приведший к катастрофе, произошел между американской и советской субмаринами в ноябре 1974 года.

Телеграмма с пометкой «секретно» была отправлена Генри Киссинджеру, который тогда занимал пост госсекретаря США. «Мы только что получили сообщение из Пентагона, что одна из наших подводных лодок столкнулась с советской подводной лодкой», - сказано в телеграмме, отправленной советником президента США Джеральда Форда по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом.

«Американская лодка James Madison столкнулась с советской на выходе из базы ВМС США Холи-Лох в Шотландии. Обе подводные лодки всплыли, советская подлодка затем погрузилась снова. Пока данных о степени ущерба нет. Будем держать вас в курсе», - гласит текст телеграммы.

В документе не говорится о масштабах ущерба. Однако известно, что подводная лодка США была отправлена на базу со значительным повреждением корпуса.

Субмарина James Madison была в конечном счете выведена из эксплуатации в 1992 году. А сама база ВМС США в Холи-Лох, как сообщает британский телеканал BBC, существовала в период с 1961 по 1992 год.

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