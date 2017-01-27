Сегодня в Ереване прошла гражданская панихида по погибшему вчера на линии фронта солдату ВС Армении Шаварша Галстяна.

Напомним, что в пресс-службе Следственного комитета Армении заявили, что тело солдата Шаварша Галстяна с огнестрельным ранением в области челюсти было обнаружено 25 января около 08:50 на боевой позиции №-ской воинской части. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 110 (доведение до самоубийства) УК Армении.

Однако сегодня в ходе гражданской панихиды родные Галстяна сообщили журналистам о том, что у них есть все основания полагать, что солдата убили, и теперь прокуратура пытается завести дело в тупик, выдвигая версию о самоубийстве.

В частности, бабушка Галстяна сообщила, что три дня назад она говорила по телефону с внуком и он сообщил ей, что в их части что-то происходит и его по неясным ему причинам переводят в другую приграничную часть.

«Он сказал, что по телефону не может ничего сказать, но пообещал все рассказать, когда вернется», - сказала бабушка Галстяна.

В то же время тетя погибшего солдата заявила, что на теле Галстяна они обнаружили множество следов насилия.

«По всему ясно, что это не самоубийство, его руки все в синяках, также видны гематомы, которые бывают только когда связывают руки, лицо его было опухшим. Его пытали, довели до полусмерти, и только потом вложили в руки автомат и сами же нажали на курок. Он сам никогда бы не пошел на это, так как был психически здоровым парнем, служить ему оставалось три месяца, и он знал что у его матери, кроме него, никого больше нет», - сказала она.

Родные солдата также сообщили, что Галстян с матерью всего лишь пять лет назад вернулись из России.

«Пять лет назад умер его отец и они с матерью вернулись из России, говорили, что это наша родина и мы хотим жить здесь. Вот видите, чем эта родина им отплатила. Мы с сестрой несколько раз навещали его в армии, если бы вы видели, в каком состоянии он был, ботинок на нем почти не было, все в дырках, от чего ноги его были в жутких ранах, форма была протертая, разорванная, он сам был полуголодный, как, впрочем, и остальные солдаты. Покажите мне еще одну страну, которая так обращается со своими солдатами», - говорит тетя погибшего.

Родные солдата обвиняют в случившемся власти Армении и лично Сержа Саргсяна, говорят, что смерти всех погибших в армии солдат лежат на его совести.

«Я точно знаю, что все проклятия в адрес Сержа со стороны матерей Армении, которые потеряли своих сыновей, когда-нибудь настигнут его. Ведь сколько парней он убил. Их забирают в армию, убивают, а потом нам говорят - «умер от вражеской пули», вранье! Я знаю, что происходит в армии. 80% солдат там умирают от пуль Сержа», - сказала мать Галстяна.