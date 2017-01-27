Азербайджану выпало по жребию сыграть домашний матч против Косово в отборочном групповом раунде чемпионата Европы-2019. При этом среди команд группы наша сборная - единственная, государство которой не признает независимости Косово. Большинство стран ЕС (кроме Испании, Словакии, Румынии) признали независимость республики, которая была провозглашена в 2008 году.

И вот сейчас встал вопрос, следует ли азербайджанской сборной играть с косовской, а если все же участвовать в матче, то где. На наш взгляд, руководство УЕФА допустило серьезную стратегическую ошибку. Что же касается АФФА, то она должна была до диалога с УЕФА относительно возможности проведения матчей с Косово провести консультации с МИД Азербайджана. Скорей всего, наше внешнеполитическое ведомство порекомендовало бы не проводить матчи с Косово на территории Азербайджана, так как наше государство не признало это сепаратистское образование.

Но тогда наверняка возникла бы коллизия с УЕФА, которая все равно настояла бы на своем, то есть, Азербайджану надо играть с Косово. И это понятно, потому как в уставе организации говорится о запрете вмешательства какого-либо государства в дела футбольной ассоциации. Такие положения есть как в уставе ФИФА, так и в уставе УЕФА. Вот чиновники АФФА и посчитали, что если наши официальные власти станут препятствовать участию Косово, то это может быть расценено как вмешательство государства в дела УЕФА и применить к нашей сборной санкции. В Турции, например, за желание властей отстранить от работы сотрудников собственной футбольной федерации после попытки военного переворота в стране, натолкнулось на реакцию ФИФА и УЕФА. Турецкой ассоциации угрожали исключением.

Ну, а теперь так сложилось, что из-за геополитических игр Азербайджан и Косово оказались равноправными членами ФИФА. В спортивном плане косовары во всем мире представлены довольно широко. В декабре 2014 года Национальный олимпийский комитет Косово получил право стать членом МОК. После этого ряд спортивных федераций Косово, в том числе легкой атлетики, баскетбола, волейбола, велоспорта и шахмат, получил временное или постоянное членство в международных организациях.

Мнения, что спорт все же должен быть вне политики, придерживается и руководитель департамента по информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

Спортивный функционер подчеркнул, что футбол относится к спорту и никак не соприкасается с политикой: «УЕФА является не политической, а спортивной организацией. По этой причине мы проведем свои игры согласно правилам футбольной организации. К тому же спортсмены Косово участвовали в I Европейских играх «Баку-2015». Тем не менее считаю, что включение Косово в УЕФА является не очень благоприятным признаком - это может открыть дорогу и для других сепаратистских образований».