 

Великобритания будет увеличивать расходы на оборону

 

Великобритания намерена ежегодно увеличивать расходы на оборону, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

"Великобритания – единственная страна в G20, помимо США, которая выполняет свое обязательство по выделению 2% ВВП на оборону и инвестированию 20% от этой суммы на обновление (военного) оборудования", — сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии.

Решение о выделении 2% ВВП на оборону ранее приняли страны-члены НАТО, часть из которых входит в состав G20.

Мэй напомнила, что одним из первых ее решений на посту премьер-министра в 2016 году было начать обсуждение в парламенте решений, которые обеспечат Великобритании "возобновление независимого ядерного сдерживания".

"Правительство, которое я возглавляю, будет увеличивать расходы на оборону каждый год (работы) этого парламента", — добавила Мэй.

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