Радио Ватикана в опубликованной на своем сайте статье причислила Азербайджан к странам, где христиан притесняют. Приводятся даже данные исследований благотворительной организации «Open Doors» (Открытые Двери), которая составила список из 50 стран мира, где христиане в той или иной степени подвергаются гонениям.

Так называемый «World Watch List 2017» возглавляют Северная Корея, Сомали и Афганистаном, попали туда и Турция с Казахстаном. А под конец говорится, что «некоторые страны, такие как Уганда, Непал, Азербайджан, Кыргызстан, Нигер, Куба, в которых христиане также подвергаются преследованиям, не вошли в «World Watch List 2017».

Цитата о преследовании христиан в Азербайджан удивила общественность страны. Откуда такие сведения, как именно притесняют у нас христиан?

В Бакинском епархиальном управлении, куда обратился haqqin.az, выводы «Open Doors», о котором, кстати, никогда прежде там не слышали, оценили как провокационные, имеющие цель посеять раздор в многоконфессиональном азербайджанском обществе. Какого-то особого негативного отношения к христианам в республике не было даже в безбожные советские годы, не говоря уже о с нынешним времени, когда в Азербайджане созданы все условиях для свободы вероисповедания, подчеркнули в управлении.

Богослужения в шести православных храмах в Азербайджане совершаются ежедневно. Община насчитывает около 200 тысяч человек, что составляет 2,5% населения страны.

А вот что говорится об отношении к христианам на сайте бакинской католической Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

«Хотелось бы, чтобы мировая общественность дала должную оценку взаимоотношениям между народами и разными конфессиями в Азербайджане. И чтобы эта оценка послужила тому, чтобы эта страна заняла достойное место среди государств мира, и чтобы народы и весь мир убедились в том, что Азербайджан твердо настроен построить новую благополучную жизнь, при которой бы тесно жилось представителям разных народов и религий».

Как сообщила haqqin.az редактор украинского отдела Радио Ватикана Светлана Духович, статья, где говорится о притеснении христиан в Азербайджане, была перепечатана с сайта «Open Doors» на итальянском языке. (www.porteaperteitalia.org/persecuzione/_wwlist).

Сомнения в адекватности авторов «Open Doors» усилились при ознакомлении с ранее опубликованным ими материалом «Центральная Азия: летние лагеря, которые меняют свою жизнь». Эта статья посвящена детям из неблагополучных семей, которые жили в открытых христианскими организациями детских лагерях отдыха в ряде центрально-азиатских республик. Сюда же почему-то приплюсовали и Азербайджан. Вот фрагмент, касающийся якобы нашей страны: «... Мадина * родилась в мусульманской семье в одной из стран Центральной Азии (регион, включающий Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, все государства, где христиане подвергаются преследованиям на различных уровнях). Ее родители хотели мальчика…».

Вот так. Оказывается Азербайджан страна в Центральной Азии, где преследуют христиан. О том, что между Азербайджаном и Центральной Азией целое Каспийское море, в «Open Doors», наверное, и не подозревают. Так откуда же утверждение о преследовании христиан? Деятельность «Open Doors», скорей всего, носит популистский характер, и направлены отнюдь не на защиту христиан. Очень часто под маской защитников веры скрываются обычные религиозные фундаменталисты, во всяком случае, критерии и взгляды этой организации полностью совпадают с понятием «религиозный фундаментализм».

Haqqin.az удалось связаться по телефону и с представителем «Open Door». Женщина представилась Кристиной, но фамилию не назвала. На вопрос, с каких пор Азербайджан с Кавказа переместился в Центральную Азию и откуда почерпнуты сведения о преследовании здесь христиан, синьора Кристина отвечать отказалась, отвергнув и предложения прислать свои замечания на имейл в письменном виде.

В общем, все как-то очень несерьезно для Ватикана. Где-где, а там имеют представление о религиозной толерантности в Азербайджане благодаря проектам Фонда Гейдара Алиева по развития и реконструкции христианских памятников по всему миру.

Один из таких проектов был реализован как раз в Ватикане: Фонд помог в реставрации уникальных рукописей в Апостольской библиотеке. А еще осуществлены ремонт католических церквей в Боснии и Венгрии, реконструкция церквей в различных регионах Франции, священных Римских катакомб. Материальну помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий Азербайджан, между прочим, оказывал таким христианским странам, как Румыния и Гаити. Стала бы страна, притесняющая христиан, строить и восстанавливать христианские храмы и исторические памятники? Религиозная терпимость и уважение к другим конфессиям в природе азербайджанцев, которые за свою историю прошли через различные вероисповедания: от зороастризма, христианства до ислама.

Понятно, что провокация, как и провокатор, не имеет национальности и религии. Но, к сожалению, такие злопыхательские опусы служат подпиткой для недружественных Азербайджану стран и сил.