Уход за ребенком является самой большой проблемой для работающих матерей в Турции, однако турецкое правительство нашло простое решение: платить бабушкам, чтобы те ухаживали за детьми, сообщает Хартия-97.

В феврале этого года Турция запускает пилотную программу, которая будет обеспечивать бабушек государственной зарплатой за заботу о своих внуках в рабочие дни.

Для тех, чьи размеры пенсий составляют от 1000 до 1800 турецких лир ($250–450), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.

Старт проекта планируется в двух провинциях — Бурса и Измир. На начальном этапе будут охвачены около 1000 семей. После 6 месяцев реализации этой программы и по результатам анализа она будет расширена и на другие провинции Турции.

В интервью CNN Turk министр труда и социального обеспечения Турции сказал, что за заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (около 105 долларов) в месяц.