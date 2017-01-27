 

В Турции вводят зарплату для бабушек 105 долларов в месяц

 

Уход за ребенком является самой большой проблемой для работающих матерей в Турции, однако турецкое правительство нашло простое решение: платить бабушкам, чтобы те ухаживали за детьми, сообщает Хартия-97.

В феврале этого года Турция запускает пилотную программу, которая будет обеспечивать бабушек государственной зарплатой за заботу о своих внуках в рабочие дни.

Для тех, чьи размеры пенсий составляют от 1000 до 1800 турецких лир ($250–450), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.

Старт проекта планируется в двух провинциях — Бурса и Измир. На начальном этапе будут охвачены около 1000 семей. После 6 месяцев реализации этой программы и по результатам анализа она будет расширена и на другие провинции Турции.

В интервью CNN Turk министр труда и социального обеспечения Турции сказал, что за заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (около 105 долларов) в месяц.

0 просмотров


Старости
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Наша погода
Сегодня 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 2° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

В Турции вводят зарплату для бабушек 105 долларов в месяц
Христианские фундаменталисты пошли на Азербайджан эксклюзив
Великобритания будет увеличивать расходы на оборону
Азербайджан принудили к игре с сепаратистами эксклюзив
"80% армянских солдат умирают от пуль Саргсяна" Заявление матери погибшего солдата
ЦРУ о столкновении атомных подводных лодок Пометка "секретно"
В ООН решили не комментировать планы Трампа
Дербент получил сертификат безопасности ООН
Солдаты Ильгара Мамедова переходят в Иран наша передовица
ОДКБ подтвердила: Армения будет генсеком До 2020 года
Российских военных в Армении решили обследовать За дело взялись психологи
Армен Джигарханян проиграл в суде своей бывшей жене
Дипломаты продолжают покидать Госдеп США
В России провели испытания нового истребителя МиГ-35 Видео
В Дагестане приняли закон об объектах культурного наследия
Трамп обвалил мексиканский песо
США поссорились с Мексикой наш комментарий
В Казахстане записали песню с приветствиями на 43-х языках мира
Теперь и Армения обвиняет блогера Лапшина кроме Наиры Зограбян
Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист срочно!!!
Бордюжа стал «почетным работником» МИД России
Еврокомиссия поставила подножку Азербайджану
Турция добивается выдачи бежавших военных Анкара делает предупреждение Афинам
Арестованы королевы красоты из Азербайджана – Динара Мамедова и Галина Бабаева видео
И Магеррам Алиев купил дом в Карловых Варах