В иранской провинции Восточный Азербайджан сажают модниц

Глава департамента полиции общественной безопасности иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Гасан Паша объявил об аресте шестнадцати человек и закрытии пяти торговых объектов, сообщает оппозиционный сайт Иранского национального совета сопротивления (ncr-iran.org).

Как сообщает ресурс со ссылкой на агентство Fars, 26 января Мохаммад Гасан Паша заявил, что агенты его отдела совместно с кибер-полицией Ирана выявили и ликвидировали объекты, связанные с индустрией моды в Тебризе.

«16 человек, которые идентифицированы как пропагандисты западной культуры в интернете, были арестованы. Их дела направлены в суд».