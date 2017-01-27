 

Глава Пентагона: «США поддерживают НАТО»

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис позвонил своим коллегам в Германии и Франции, сообщил в заявлении Пентагон, передает РИА Новости.

В частности, Мэттис позвонил главе Минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен и заверил ее в «давней приверженности США альянсу НАТО», говорится в заявлении.

Также Мэттис говорил о важности НАТО в телефонном разговоре с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, отмечает Пентагон.

Кроме того, глава Минобороны США разговаривал с коллегой из Израиля Авигдором Либерманом и заверил его в поддержке безопасности Израиля.

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