 

Во Франции не будут сажать за отрицание «геноцида армян» Решение конституционного суда

 

Конституционный суд Франции аннулировал закон «о криминализации отрицания некоторых преступлений», охватывающий также события 1915 года в Османской Турции, сообщает Anadolu.

Согласно информации, в решении КС отмечается, что «лишнее нагнетание ненависти — ненужный шаг при действующем законодательстве».

«Данный закон, в случае его применения, подразумевает наказание за действия, которые не могут быть признаны преступными. В то же время данный закон приводит к неопределенности в вопросе законности наложения запрета на высказывание мнения относительно событий, требующих расследования со стороны историков. По этой причине указанный закон является ударом по свободе слова»,  говорится в решении КС.  

Напомним, принятие указанного закона в парламенте Франции в октябре прошлого года вызвало резкую реакцию со стороны турецкой общественности.   

На основании соответствующего обращения турецких диаспорских организаций закон был направлен на рассмотрение в КС для принятия окончательного решения.  

Отметим, что за отрицание вымышленного «геноцида армян» указанный закон предусматривал штраф в размере 45 тысяч евро или лишение свободы сроком на один год.   

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