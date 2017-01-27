 

Эрдоган хочет встретиться с Трампом

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом для оздоровления турецко-американских отношений, сообщает Hurriyet.

«У меня есть желание встретиться с господином Трампом без особых задержек. Одной из главных тем переговоров будет оценка турецко-американских отношений. Работают ли хорошо сейчас наши стратегические связи? Нет. Мы должны сделать их здоровыми», — сказал Эрдоган группе турецких журналистов, возвращаясь в Турцию после турне по странам Восточной Африки.

«Мы две страны – члены НАТО, но нельзя сказать, что нынешний уровень отношений отвечает солидарности стран НАТО. Конечно, в этой связи мы также хотим узнать лучше, что означают недавние заявления Трампа о НАТО», — отметил турецкий лидер.

Еще одним важным вопросом между Турцией и США является необходимость дальнейшего совершенствования экономических отношений, особенно в сфере оборонной промышленности, сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции намерен обсудить со своим американским коллегой вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в июле прошлого года.

«Мы хотим немедленного достижения выдачи Гюлена. Мы спросим о судьбе 85 досье, которые мы предоставили. И будем продолжать посылать еще больше досье в рамках расследования», — сказал он.

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