Саргсян о переносе парламентских выборов

Президент Армении Серж Саргсян, выступая в четверг вечером на заседании совета возглавляемой им правящей Республиканской партии Армении (РПА), заявил, что не против переноса даты парламентских выборов, назначенных на 2 апреля, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что оппозиционный Армянский национальный конгресс (АНК) распространил заявление, в котором потребовал перенести дату парламентских выборов на период 21-30 апреля по двум причинам. Первая — назначение даты выборов было сделано с нарушением Конституции. Вторая — в этом году 2 апреля будет отмечаться первая годовщина гибели людей в результате эскалации в зоне карабахского конфликта, в этот день родные и близкие погибших будут проводить традиционные церемонии, а для всего армянского народа это день памяти.

«В последние дни на политическом поле есть определенные расхождения по поводу назначения выборов в Национальное собрание на 2 апреля. У наших юристов есть весомые аргументы в пользу того, что с юридической точки зрения это самое эффективное решение, и по этому поводу еще будет представлено экспертное мнение», — сказал глава Армении, добавив, что в пятницу министр — руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян ответит на все письменные запросы, которые были получены по этому поводу.

Президент Армении подтвердил, что не против переноса выборов на четыре-пять дней, однако порекомендовал подождать, когда станут известны все участники выборов, чтобы достичь с ними согласия по этому вопросу.

«Думаю, нам ничто не помешает перенести выборы всего лишь на несколько дней. И если мы придем к политическому согласию, то уверен, что наши юристы могут спокойно дать обоснования этому, и выборный процесс никак не пострадает от этого. Немного потерпим, подождем, посмотрим, что будет», — добавил армянский президент.