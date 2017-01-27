Лукашенко: «Украина воюет за свою независимость»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость. Об этом он сказал во время общения с научными и научно-педагогическими работниками, передает БЕЛТА.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что главное направление борьбы Минска за независимость проходит через экономику, «не в военной сфере, не в политической».