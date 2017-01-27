Навязчивого жениха выдворят из России в Азербайджан

Навязчивого жениха-мигранта, который преследовал жительницу Благовещенска, выдворят в Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на дальневосточное информационное агентство «Порт Амур».

Согласно информации, после разрыва с женщиной 42-летний Вугар Рашидоглу в течение года терроризировал бывшую возлюбленную: прокалывал колеса в ее машине, обливал двери краской, а вывешенные на балкон вещи — уксусом, бил окна кирпичом. Вера Хаджиева жаловалась правоохранителям и в миграционную службу. Полиция не смогла доказать, что хулиганские выходки совершает приезжий из Азербайджана. Депортировать нелегала сразу тоже не смогли: он отбывал уголовное наказание за хранение наркотиков.

Отчаявшаяся женщина обратилась в редакцию информационного агентства с просьбой помочь выдворить уроженца Азербайджана, не имеющего вида на жительство в России, из страны. И на следующий день после публикации материала об этом свершился суд.

«По решению Бурейского районного суда уроженца Азербайджана выдворят из России. Его уже поместили в спецприемник для мигрантов, который находится в Белогорье. Решение суда вступит в силу спустя 10 дней, если осужденный его не обжалует», — прокомментировали в пресс-службе амурского управления ФССП.

Как быстро нелегала отправят на родину, в службе судебных приставов сказать затрудняются: это зависит от состояния документов мигранта и его намерений. Но даже если азербайджанец обжалует решение суда, ждать нового приговора он будет в спецприемнике. Кстати, по словам Веры Хаджиевой, нелегал прожил в Бурейском районе около 8 лет. Возможно, он и дальше скрывался бы от закона, если бы не любовь. После депортации мигрант не сможет вернуться в Россию в течение десяти лет.