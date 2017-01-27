 

«Применение современного оружия приведет к полному уничтожению армянской армии» Ответ Минобороны

 

«Очередное безответственное и популистское выступление начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна не удивляет нас». Об этом в ответ на запрос haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Как отметили в Минобороны, представители преступного военно-политического руководства вражеской стороны выступали с подобными заявлениями и до апрельских боев: «Мы все хорошо помним, как после апрельских операций Сержу Саргсяну, который понял, что нахождение Мовсеса Акопяна в Нагорном Карабахе приведет к его физическому уничтожению, пришлось срочно привести его в Ереван.

Армянская армия, потерпевшая крах после мощного удара, и ее руководство подобными провокационными выступлениями пытаются снизить существующее в стране внутренне-политическое, социальное и общественное напряжение. Однако Мовсес Акопян должен понять, что применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии».

Напомним, что накануне начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян в интервью армянским СМИ заявил, о наличии в армянской армии ракет, способных поразить цель с точностью до 15 метров. Мовсес Акопян пригрозил использовать эти ракеты против азербайджанской армии в случае начала боевых действий.

4420 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Армения берет у России новый кредит на вооружение
Глава МИД Украины опасается российского вторжения
Трамп подготовил указ о снятии санкций с России
Командира — совратителя дочери шехида отдали под суд
Новый курс маната: 1,91 маната за доллар
Армения угрожает Азербайджану российскими «Искандерами» Азербайджан отвечает на угрозы
Взрыв в многоэтажном доме в Гяндже фото
«Бандотдел» арестовал торговцев ртутью
В центре Баку автомобиль сбил сотрудника Минобороны
Эльман Рустамов снова собрал банкиров из-за маната
В Азербайджане ожидается мороз
Азербайджан отправил самолет за Лапшиным
Евросоюз усилит борьбу с российской пропагандой
Азербайджанцы Узбекистана встали на защиту историка Саламова
Нетаньяху о росте антисемитизма на Западе
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Суд поставил точку в деле о пожаре в Бинагади haqqin.az из зала суда
Азербайджан экстрадировал в Россию Исабалу Алиева
«Применение современного оружия приведет к полному уничтожению армянской армии» Ответ Минобороны
Навязчивого жениха выдворят из России в Азербайджан
Лукашенко: «Украина воюет за свою независимость»
Украинский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Завтра Путин позвонит Трампу
Генсек WCO на переговорах с Ильхамом Алиевым
Трамп о Мадонне: «Она отвратительна»