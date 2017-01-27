«Очередное безответственное и популистское выступление начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна не удивляет нас». Об этом в ответ на запрос haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Как отметили в Минобороны, представители преступного военно-политического руководства вражеской стороны выступали с подобными заявлениями и до апрельских боев: «Мы все хорошо помним, как после апрельских операций Сержу Саргсяну, который понял, что нахождение Мовсеса Акопяна в Нагорном Карабахе приведет к его физическому уничтожению, пришлось срочно привести его в Ереван.

Армянская армия, потерпевшая крах после мощного удара, и ее руководство подобными провокационными выступлениями пытаются снизить существующее в стране внутренне-политическое, социальное и общественное напряжение. Однако Мовсес Акопян должен понять, что применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии».

Напомним, что накануне начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян в интервью армянским СМИ заявил, о наличии в армянской армии ракет, способных поразить цель с точностью до 15 метров. Мовсес Акопян пригрозил использовать эти ракеты против азербайджанской армии в случае начала боевых действий.