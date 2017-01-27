Азербайджан экстрадировал в Россию Исабалу Алиева

Компетентные органы Азербайджана выдали России гражданина РФ Исабалу Алиева, сообщают российские СМИ.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в мае 2012 года Исабала Алиев был осужден Сургутским городским судом на три года условно за угон автомобиля, кражу чужого имущества и разбой.

Однако осужденный от исполнения наказания уклонился, в связи с этим условное наказание ему было отменено. В ходе розыска Исабала Алиев был задержан на территории Азербайджана.

По прибытии на территорию России и вступлению решения суда в законную силу Исабала Алиев направлен в исправительную колонию для отбывания назначенного судом наказания.