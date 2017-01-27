Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был завершен судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекбера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе Баку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствовал на процессе судья Афган Гаджиев.

Сегодня был вынесен приговор, согласно которому Мирюсиф Махмудов приговорен к 8 годам тюрьмы, Угур Баширов — к 5 годам, Алекбер Аскеров и Газанфар Новрузов — к 4 годам, Низами Оруджев — к 3,5 года.

Отметим, согласно распространенной Генпрокуратурой информации, по делу о пожаре в жилом доме в Бинагадинском районе 19 мая 2015 года к ответственности были привлечены гендиректор фирмы ООО Global Stone, занимавшейся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий, Угур Баширов, заместитель председателя ООО Global Construction Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 годах работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджев, а также работавший в 2012-2013 годах первым заместителем главы Исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контроль над работами по облицовке фасада зданий полиуретановым материалом.

Им были предъявлены обвинения по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

В результате пожара погибли 15 человек, 50 — пострадали.