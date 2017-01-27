 

Суд поставил точку в деле о пожаре в Бинагади haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был завершен судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекбера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе Баку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствовал на процессе судья Афган Гаджиев.

Сегодня был вынесен приговор, согласно которому Мирюсиф Махмудов приговорен к 8 годам тюрьмы, Угур Баширов  к 5 годам, Алекбер Аскеров и Газанфар Новрузов  к 4 годам, Низами Оруджев — к 3,5 года.

Отметим, согласно распространенной Генпрокуратурой информации, по делу о пожаре в жилом доме в Бинагадинском районе 19 мая 2015 года к ответственности были привлечены гендиректор фирмы ООО Global Stone, занимавшейся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий, Угур Баширов, заместитель председателя ООО Global Construction Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 годах работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджев, а также работавший в 2012-2013 годах первым заместителем главы Исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контроль над работами по облицовке фасада зданий полиуретановым материалом.

Им были предъявлены обвинения по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

В результате пожара погибли 15 человек, 50  пострадали.

2475 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Армения берет у России новый кредит на вооружение
Глава МИД Украины опасается российского вторжения
Трамп подготовил указ о снятии санкций с России
Командира — совратителя дочери шехида отдали под суд
Новый курс маната: 1,91 маната за доллар
Армения угрожает Азербайджану российскими «Искандерами» Азербайджан отвечает на угрозы
Взрыв в многоэтажном доме в Гяндже фото
«Бандотдел» арестовал торговцев ртутью
В центре Баку автомобиль сбил сотрудника Минобороны
Эльман Рустамов снова собрал банкиров из-за маната
В Азербайджане ожидается мороз
Азербайджан отправил самолет за Лапшиным
Евросоюз усилит борьбу с российской пропагандой
Азербайджанцы Узбекистана встали на защиту историка Саламова
Нетаньяху о росте антисемитизма на Западе
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Суд поставил точку в деле о пожаре в Бинагади haqqin.az из зала суда
Азербайджан экстрадировал в Россию Исабалу Алиева
«Применение современного оружия приведет к полному уничтожению армянской армии» Ответ Минобороны
Навязчивого жениха выдворят из России в Азербайджан
Лукашенко: «Украина воюет за свою независимость»
Украинский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Завтра Путин позвонит Трампу
Генсек WCO на переговорах с Ильхамом Алиевым
Трамп о Мадонне: «Она отвратительна»