 

Нетаньяху о росте антисемитизма на Западе

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху констатировал резкий рост антисемитизма в странах Запада, сообщает ТАСС.

"Антисемитизм, который является, пожалуй, самой старой из всех человеческих неприязней, возрождается на просвещенном Западе", - сказал Нетаньяху, выступая в четверг вечером перед послами иностранных государств в музейно-исследовательском центре изучения Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

"То, что мы видим в европейских столицах, просто невероятно: подъем, возрождение антисемитизма, которые происходят там сейчас, только немногие могли себе представить всего лишь несколько лет назад", - подчеркнул премьер на памятной церемонии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

Высказывания Нетаньяху на церемонии распространила его канцелярия.

В результате действий нацистов и их пособников во время Второй мировой войны "всего за несколько лет 6 млн евреев были стерты с лица Земли, сожжены", сказал Нетаньяху. "Дьявольские силы построили целую индустрию массового уничтожения", - подчеркнул он.

"Когда мы вспоминаем всех ушедших, когда мы вспоминаем об этом преступлении, мы никогда не должны забывать о корнях этой величайшей катастрофы - о ненасытной ненависти к еврейскому народу", - подчеркнул Нетаньяху. "Эта ненависть завершилась убийством, но начиналась она с нетерпимости, - продолжил премьер. - Холокост остался позади нас в истории, слава богу, но ненависть и нетерпимость остались".

Нетаньяху также заявил, что считает Иран "главной опасностью с точки зрения ненависти к еврейскому народу, еврейскому государству".

"Режим аятолл открыто призывает к уничтожению еврейского государства", - продолжил премьер, отметив, что "в ответ от всего мира мы слышим звенящую тишину". Но, по мнению Нетаньяху, "это скоро изменится, должно измениться".

"Я разговаривал по телефону с президентом Трампом, и он сам говорил об агрессии Ирана, о его приверженности разрушению Израиля, а также о природе соглашения по ядерной программе Ирана и опасности, которую оно представляет", - сообщил премьер.

"Мы говорили об этом вместе с Трампом", - отдельно отметил Нетаньяху, считающийся одним из самых ярых противников соглашения по ядерной программе Тегерана. Первая с момента инаугурации президента США встреча Нетаньяху и Трампа должна состояться в следующем месяце в Вашингтоне.

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами - еще более 90 государств.

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