Азербайджанцы Узбекистана встали на защиту историка Саламова

Армянские СМИ начали кампанию по дискредитации научных трудов узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа). Как передает 1news.az, в Узбекистане эту кампанию начал некий Рустамжон Абдуллаев, называющий себя академиком Российской международной академии информатизации.

Его провокационная статья «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» состоит из двух частей и насквозь пронизана унижением и оскорблением чести и достоинства почетного доктора Института истории им. А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана Шухрата Саламова.

Рустамжон Абдуллаев известен тем, что ранее спровоцировал негативное отношение к Узбекистану, предъявив территориальные претензии к соседним странам.

После его статьи на армянских и российских сайтах появилась статья под заголовком «Турецкий шпион Шухрат Барлас ведет информационную войну против Армении и России».

Азербайджанская диаспора Узбекистана во главе с членом Координационного совета азербайджанцев мира, кавалером ордена Узбекистана «Дружба», награжденным медалью Азербайджана «Терегги», председателем Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане Мобилем Мамедовым организовала комиссию по защите прав Шухрата Барласа, а узбекские адвокаты во главе с Фатимой Пириевой приступили к его юридической защите.

С азербайджанской стороны в защиту ученого выступили депутаты Милли Меджлиса — директор Института истории им. А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов и писатель-публицист Эльмира Ахундова. С юридической стороны к защите Шухрата Барласа готов приступить адвокат Мухтар Мустафаев.

Напомним, вот уже несколько дней как начались преследования армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Армяне подали жалобу, с тем чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.