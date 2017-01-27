Евросоюз усилит борьбу с российской пропагандой

Штат рабочей группы East StratCom, учрежденной Европейской внешней службой (EAD) для реагирования на «кампанию дезинформации со стороны России», в 2017 году будет увеличен. Об этом сообщил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, передает «Лайф».

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) — экспертная группа, созданная Европейской службой внешнеполитической деятельности в апреле 2015 года на основании принятого на встрече Евросоюза решения о необходимости «противостоять продолжающимся дезинформационным кампаниям со стороны России».

Во главе службы с августа 2015 года стоит британский дипломат Джайлз Портмен. В состав группы входят четыре штатных сотрудника ЕСВД и пять экспертов в области коммуникаций и русистики, делегированных правительствами Великобритании, Дании, Латвии, Чехии и Эстонии. С группой сотрудничают около 400 журналистов и экспертов из ее целевых стран.