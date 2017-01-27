Азербайджан отправил самолет за Лапшиным

Накануне Минский городской суд отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны. Согласно сообщению израильского издания Haaretz, усилия израильских дипломатов по недопущению экстрадиции скандального блогера в Азербайджан оказались безуспешными.

Газета пишет, что, несмотря на то, что апелляция А.Лапшина на вчерашнее решение Минского городского суда будет рассмотрена 4 февраля Верховным судом Беларуси, Азербайджан уже отправил за блогером самолет в Минск.