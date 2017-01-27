В Азербайджане ожидается мороз

28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и снег. Подует сильный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градуса мороза, днем 1-3 тепла, в Баку ночью 0, днем 1-3 тепла.

Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 января холодная температура на фоне осадков и сильного ветра хазри на Абшеронском полуострове вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будут идти дожди, мокрый снег и снег. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза. Дороги покроются льдом.